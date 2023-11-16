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Rusya ham petrol ihracat vergisinde indirime gidecek

Rusya, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından Temmuz ayından bu yana ilk kez üreticilerinin ham petrol için ödediği ihracat vergisinde indirime gidecek.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 08:57

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 08:57

Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin önemli ihraç karışımı Urals'ın fiyatının düşmesi nedeniyle hükümetin önümüzdeki ay vergiyi ton başına 24.7 dolara indireceğini söyledi. Bu rakam Kasım ayına göre %5,7'lik bir düşüşe ve varil başına yaklaşık 3,37 dolara denk geliyor.

Argus Media verilerine göre, Ural ham petrolü geçen hafta Baltık limanı Primorsk'ta 66,19 dolara kadar geriledi. Bu, G-7 eşiğinin aşılmasından sadece birkaç gün sonra, 25 Temmuz'dan bu yana görülen en düşük seviye.

Rusya Maliye Bakanlığı'na göre, ortalama Ural fiyatı 15 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında 79,23 dolar olurken, bir önceki izleme döneminde 83,35 dolardı. Kuzey Denizi Vadeli Brent'e olan iskontosu bu dönemde daha da daralarak 9,39 dolara geriledi.

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