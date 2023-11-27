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Rusya MB döviz piyasasındaki işlemlere tekrar başlayacak

Rusya Merkez Bankası, Ulusal Refah Fonuyla bağlantılı iç piyasadaki döviz işlemelerine Ocak 2024’ten itibaren tekrar başlayacağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2023 15:57

Son Güncelleme Tarihi 27 Kasım 2023 15:57

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2024'ten itibaren iç piyasada döviz piyasasındaki işlemlere devam edileceği belirtildi.

Döviz işlemlerinin Ulusal Refah Fonuna yönelik olacağına işaret edilen açıklamada, "Döviz piyasasındaki işlemler Ulusal Refah Fonuna ekleme yapılması ve fonun harcanmasına yönelik olacak." ifadesi yer aldı.

Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı nedeniyle 10 Ağustos'ta döviz alımını durdurmuştu.

Rusya'nın bütçe kurallarına göre, petrol ve doğal gaz gelirleri azalınca Ulusal Refah Fonundan döviz satışı, gelirler artınca döviz alımı yapılıyor.

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