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Rusya petrol üretimini kısacak

Rusya ikinci çeyrekte ihracat yerine petrol üretimini azaltmaya odaklandı.

Oluşturma Tarihi 29 Mart 2024 16:09

Son Güncelleme Tarihi 29 Mart 2024 16:09

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın üretim kesintilerini diğer OPEC+ üyesi ülkelerle eşit bir şekilde yaymak amacıyla ikinci çeyrekte ihracat yerine petrol üretimini azaltmaya odaklanmaya karar verdiğini söyledi.

Novak ayrıca, Rus petrol şirketlerinin ülkenin toplam petrol üretimindeki paylarıyla orantılı olarak üretimi azaltacaklarını söyledi.

Rusya Nisan ayında üretimini 350.000 varil daha azaltacak ve ihracatını 121.000 varil azaltacak. Mayıs ayında ise ilave üretim kesintisi 400,000 varil ve ihracat kesintisi 71,000 varil olacak. Haziran ayında ise tüm ilave kesintiler petrol üretiminden yapılacak.

Rusya, ilk çeyrekte ham petrol ve akaryakıt ihracatını toplam 500.000 varil azalttı.

Rusya şu anda yaklaşık 9,5 milyon varil ham petrol üretmekte.

Novak, "Bu (üretim kesintilerinin derinleştirilmesi), tüm ülkelerin (OPEC+ anlaşması kapsamındaki üretim kesintilerine) eşit şekilde katkıda bulunması için alınan bir önlemdir. Hatırlayacağınız üzere, (üretimi) diğer ülkelerin azalttığı oranda, hacimde azaltmadık. İhracatta bir azalma yaşadık. Artık ihracat yerine üretimi azalttığımız bir döneme girdik" dedi.

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