Son dakika haberi...Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak" açıklamasında bulundu.

"EĞER RUBLE İLE ÖDEMELER YAPILMAZSA GAZ KONTRATLARINI DURDURACAĞIZ"

Daha önce açıkladığı Rus doğal gazı için Ruble zorunluluğunu kararını imzalayan Putin, "Doğal gazın ruble ile ticareti için kararnameyi imzaladım. Alıcılar, Rus bankalarında ruble hesabı açmak zorunda. Gaz tedarikleri için ödemeler 1 Nisan'da başlayacak. Eğer ödemeler yapılmazsa, mevcut kontratları durduracağız. Euro ve dolar cinsinden yeni işlemler ayrıca bloke edilebilir. Mevcut riskler kabul edilemez" dedi.

"RUSYA'YA KARŞI EKONOMİK SAVAŞ YILLAR ÖNCESİNDEN BAŞLADI"

Ruble ile ödemeye geçmenin Rusya'nın egemenliğini güçlendireceğini belirten Putin, "Ticarette ulusal paramızın payını artıracağız. Doğal gazı, üzerinde anlaşılan hacim ve fiyatta tedarik edeceğiz. Rus gazının fiyatları, spot piyasadan çok daha düşük. Avrupa, kendi vatandaşlarının çıkarlarını görmezden gelmeye hazır. ABD, kendi sorunlarını diğerlerinin pahasına çözmeye çalışacak. ABD, küresel istikrarsızlıktan kar elde edecek. Rusya'ya karşı ekonomik savaş yıllar öncesinden başladı. Hükümet ve merkez bankası, yaptırım baskısının süreceğini beklemeli.