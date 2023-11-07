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Sterlin, İsveç ve Norveç kronları için öngörüler kötüleşti

Sterlin'in gelecek yıl zayıflamasının beklenmesi, İsveç kronu ve Norveç kronunun da küresel risk iştahına olan duyarlılıkları nedeniyle öngörüler kötüleşti.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 15:34

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 15:34

HSBC Avrupa Döviz Araştırmaları Başkanı Dominic Bunning, zayıf İngiltere ve küresel ekonomik görünüm nedeniyle Sterlin'in gelecek yıl zayıflamasının beklendiğini, İsveç kronu ve Norveç kronunun da küresel risk iştahına olan duyarlılıkları nedeniyle öngörülerinin kötü olduğunu söyledi.

Bunning'e göre, faiz artışlarının etkisi hissedilmeye başlandıkça İngiltere'nin iç piyasası nispeten zayıflayacak.

Bunning, İsveç ve Norveç para birimlerinin de, özellikle Norges Bank ve Riksbank artış döngülerinin sonuna yaklaşırken, küresel büyümeye en yüksek kaldıraçlı iki para birimi oldukları için zorlanacaklarını vurguladı.

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