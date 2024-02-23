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Talebin azalması Brent petrolün fiyatını düşürdü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,24 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2024 10:56

Son Güncelleme Tarihi 23 Şubat 2024 10:56

Dün 83,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalarak 83,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin azaldığına işaret eden veriler etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,5 milyon varil artışla 443 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Stratejik ham petrol stokları ise 700 bin varil arttı.

Ayrıca, ülkede faizin bir süre daha yüksek seviyede kalmasının petrol talebini azaltacağı beklentisi fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik devam ederken, uzmanlar geleceğe dönük ipuçları için Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerini takip ediyor.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, dün ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse yılın sonlarında politika faizini düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağını ama riskler nedeniyle zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise Fed'in faiz oranlarını çok erken düşürmesinin risk oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan, Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Dün Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb'den geçen İsrail, Amerika ve İngiliz gemilerine yönelik saldırıları artırma tehdidinde bulundu. Husi, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 48 geminin hedef alındığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da çarşamba günü Yemen'deki İran destekli Husilere karşı Kızıldeniz'de 4 "savunma saldırısı" düzenlediklerini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 84,31 ile 85,94 dolar aralığının direnç, 82,68 ile 81,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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