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Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların beklentinin üzerinde gerilediğini gösteren veriler, ülkede talep iştahının arttığına işaret etmesi sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,47 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 18 Temmuz 2024 09:30

Dün 85,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 artarak 85,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 81,94 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 900 bin varil azalarak 440 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların beklentinin üzerinde gerilediğini gösteren veriler, ülkede talep iştahının arttığına işaret ederek petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliği destekliyor.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel petrol arzında aksamaya yol açabileceği endişesi de piyasada hakim olmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'deki çatışmaların petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürüyor. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yaşanan gerginlik de bölgede gerilimi artıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler de ülkede ekonomik hareketliliğin artacağı beklentisini destekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi sonrası yıl sonuna kadar bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Dün Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığını ifade etti.

Faiz indiriminin ekonomik büyümeyi destekleyerek ülkedeki petrol talebi üzerinde de olumlu etki yaratacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,34 ile 87,48 dolar aralığının direnç, 83,94 ile 82,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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