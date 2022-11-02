Temel metal fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde temkinli hava hakim olmasına rağmen, zayıf dolar ve fiziki piyasadaki arz sıkışıklığına ilişkin endişelerin desteğiyle yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.27'de %0,8 artarak 7.713 dolar/tona çıktı. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Aralık bakır kontratı %1,7 artışla 63.750 yuan/tondan (8.766,26 dolar) işlem gördü.

Fed'den 75 baz puanlık artış beklenirken fiziki piyasalardaki sıkışık stoklar ve yeni üretim kesintileri de fiyatlara bir miktar destek sağladı.

BORSALARDAKİ BAKIR STOKLARI, ŞU ANDA SADECE İKİ GÜNLÜK ARZDA

Analistler borsalardaki bakır stoklarının şu anda sadece iki günlük arzda olduğunu belirtti.

LME'de alüminyum %0,7 artışla 2.258,50 dolar/tondan, kalay %1,5 artışla 18.240 dolar/tondan ve çinko %1 artışla 2.771 dolar/tondan işlem gördü.