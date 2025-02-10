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Trump'ın vergi tehditleri petrol fiyatlarını yükseltiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri tehdidi petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2025 09:28

Son Güncelleme Tarihi 10 Şubat 2025 09:29

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kez tüm çelik ve alüminyum ithalatına yönelik son tarife tehdidini tartarken, petrol fiyatları yükseldi.

ICE'de vadeli Brent petrolü şu sıralarda 51 cent artışla 75,17 dolarda, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 44 cent artışla 71,44 dolardan işlem görülyor.

IG analisti Tony Sycamore, Trump'ın geçen haftaki geçici geri adımının ışığında yatırımcıların çelik ve alüminyum gümrük vergisi tehdidini şimdilik görmezden geldiğini söyledi.

"Piyasa, tarife manşetlerinin önümüzdeki haftalarda ve aylarda da devam edeceğini fark etti," diyen Sycamore, yakın gelecekte bir noktada geri adım atılması ya da hatta artırılması ihtimalinin de eşit olduğunu belirterek, "Dolayısıyla belki de yatırımcılar her manşete olumsuz tepki vermenin en iyi hareket tarzı olmadığı sonucuna varıyor" dedi.

Çin'in bazı ABD ihracat ürünlerine uyguladığı misilleme gümrük vergileri Pazartesi günü yürürlüğe girdi ve Pekin ile Washington arasında henüz bir ilerleme kaydedilmedi. Petrol ve gaz tüccarları ABD'nin ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı için Pekin'den muafiyet istiyor.

Brent petrolü için bugün direnç seviyesi 75,25 dolar, buranın geçilmesi halinde 75,97 dolara kadar bir hareket yaşanabilir. Destek ise 74,76 dolarda.

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