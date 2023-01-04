Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de taze gıda fiyatları Aralık ayının başlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana görülen en büyük yıllık artış oldu.

BRC verilerine göre Aralık ayında mağaza fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttı. Kasım ayında fiyatlar yıllık yüzde 7,4 yükselmişti. Mağaza enflasyonunun gerilemesinde gıda dışı fiyatlarda yıllık artışın Aralık ayında yüzde 4,8'den yüzde 4,4'e gerilemesi etkili oldu.

Aralık ayında taze ve dayanıklı gıda fiyatları bir arada değerlendirildiğinde, gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 yükseldi. Kasım ayında artış oranı yüzde 12,4 seviyesindeydi. Aralık ayında dayanıklı gıda fiyatları yıllık yüzde 11,0 arttı.

BRC verileri 1-7 Aralık tarihleri arasında toplandı.