Politico'ya konuşan Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, AB'nin İran nükleer anlaşmasının canlandırılması müzakerelerde uzlaşmaya varılması için tüm tarafları son 10 metreye kadar getirdiğini, ancak AB öncülüğündeki müzakerelerde bu konuda yakın zamanda herhangi bir büyük ilerleme beklemediklerini ifade etti.

"MÜZAREKELER DURDU"

Borrell, "Geçtiğimiz 3 ayda taraflar birbirlerine yakınsama gösterdi. Ancak son haftalarda böyle bir durum yok. Şu anda bir çıkmazdayız. Müzakereler durdu. İran tarafından sunulan son öneri bizi bir anlaşmaya götürmedi ve bu hafta bir şeylerin olup olmayacağını değerlendirmek gerekir ise, bir ilerleme olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"BU, CUMHURBAŞKANI REİSİ İLE ÇÖZÜLEBİLECEK BİR KONU"

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile New York'ta bir araya gelip gelmeyeceğinin sorulduğu Borrell, "Haziran ayında Tahran'a gittim. Kilitlenmenin aşılacağı konusunda bana söz verdiler. Doha'da görüşmeler yapıldı. Viyana'ya gidildi. Ancak ilerleme olmadı. Bu konunun Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşerek çözülebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.