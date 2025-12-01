Japonya’da şirket yatırımları yavaşladı

CANLI BORSA
Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, şirketlerin fabrika ve ekipman harcamaları Temmuz-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,9 arttı.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2025 08:48

Söz konusu artış, önceki çeyrekte kaydedilen %7,6'lık yükselişe göre belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Harcamalar mevsimsellikten arındırılmış bazda çeyreklik %1,4 düşüş gösterdi.

Meiji Yasuda Araştırma Enstitüsü ekonomisti Kazutaka Maeda, yatırım büyümesindeki zayıflamanın gelecek görünümü açısından kaygı yarattığını belirtti. Ancak yazılım ve ilişkili alanlarda, işgücü sıkıntısını gidermeye yönelik güçlü yatırım iştahı sayesinde sermaye harcamalarının nispeten sağlam kalacağını ifade etti.

Açıklananveriler, 8 Aralık'ta açıklanacak olan revize üçüncü çeyrek GSYH hesaplamalarında sermaye harcaması bileşenini aşağı çekebilir. Geçen ay yayımlanan öncü veriler, Temmuz-Eylül döneminde ekonominin yıllıklandırılmış bazda %1,8 daraldığını ve altı çeyrek sonra ilk kez küçüldüğünü göstermişti. Söz konusu daralma, ABD tarifeleri karşısında ihracattaki düşüşle bağlantılıydı.

Bakanlık verileri ayrıca şirket satışlarının yıllık %0,5 arttığını, tekrarlanan kârların ise %19,7 yükseldiğini ortaya koydu. Elektrikli makine ve ekipman sektöründe kârlar belirgin şekilde artarken, otomobil sektörü zorlandı.

