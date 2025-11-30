Borsa İstanbul’da temettü hareketliliği! Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak?

Borsa İstanbul'da Aralık 2025 dönemine ilişkin nakit temettü ödeme takvimi açıklandı.

Aralık ayı boyunca BVSAN, FROTO, GOLTS, BIMAS, TCELL, KTSKR ve RGYAS gibi önemli şirketler yatırımcılarına kar payı dağıtacak.

Ödemeler 2 Aralık'ta Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) ile başlayacak ve 31 Aralık 2025'e kadar sürecek.

İşte 2025'in son ayında temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri…