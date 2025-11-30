Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 16:37

Borsa İstanbul’da temettü hareketliliği! Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak?

Borsa İstanbul, Aralık 2025 dönemi nakit temettü ödeme takvimini duyurdu. Aralık boyunca BVSAN, FROTO, GOLTS, BIMAS, TCELL, KTSKR ve RGYAS gibi önde gelen şirketler yatırımcılarına temettü ödeyecek. Ödemeler 2 Aralık'ta Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) ile başlayıp 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek. İşte Aralık ayı temettü ödemesi yapacak şirketler, hisse başına temettü miktarları ve ödeme tarihleri…

Borsa İstanbul’da temettü hareketliliği! Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak?

Borsa İstanbul'da Aralık 2025 dönemine ilişkin nakit temettü ödeme takvimi açıklandı.

Aralık ayı boyunca BVSAN, FROTO, GOLTS, BIMAS, TCELL, KTSKR ve RGYAS gibi önemli şirketler yatırımcılarına kar payı dağıtacak.

Ödemeler 2 Aralık'ta Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) ile başlayacak ve 31 Aralık 2025'e kadar sürecek.

İşte 2025'in son ayında temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri…

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN)

Nakit temettü tutarı: 30.700.689,52 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,816 TL

Ödeme tarihi: 2.12.2025

Ford Otosan (FROTO)

Nakit temettü tutarı: 20.198.539.827,80 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 5,142 TL

Ödeme tarihi: 3.12.2025

Göltas Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)

Nakit temettü tutarı: 76.500.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 4,25 TL

Ödeme tarihi: 5.12.2025

Elite Organik Gıda Hisse Senedi (ELITE)

Nakit temettü tutarı: 5.832.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,045 TL

Ödeme tarihi: 5.12.2025

Metro Holding (METRO)

Nakit temettü tutarı: 2.173.678,80 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,052 TL

Ödeme tarihi: 8.12.2025

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)

Nakit temettü tutarı: 1.726.410,86 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,029 TL

Ödeme tarihi: 8.12.2025

LDR Turizm A.Ş. (LIDER)

Nakit temettü tutarı: 20.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,024 TL

Ödeme tarihi: 11.12.2025

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)

Nakit temettü tutarı: 17.500.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,021 TL

Ödeme tarihi: 15.12.2025

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Nakit temettü tutarı: 68.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,425 TL

Ödeme tarihi: 15.12.2025

BİM (BIMAS)

Nakit temettü tutarı: 2.550.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 4,25 TL

Ödeme tarihi: 17.12.2025

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

Nakit temettü tutarı: 776.038,95 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,007 TL

Ödeme tarihi: 22.12.2025

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)

Nakit temettü tutarı: 85.371.785,19 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,178 TL

Ödeme tarihi: 22.12.2025

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR)

Nakit temettü tutarı: 4.216.086,27 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,073 TL

Ödeme tarihi: 24.12.2025

Emlak Konut GYO (EYGYO)

Nakit temettü tutarı: 20.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,028 TL

Ödeme tarihi: 25.12.2025

Turkcell (TCELL)

Nakit temettü tutarı: 3.400.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 1,545 TL

Ödeme tarihi: 26.12.2025

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)

Nakit temettü tutarı: 502.753.021,46 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 1,096 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş (KTSKR)

Nakit temettü tutarı: 255.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 5,543 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)

Nakit temettü tutarı: 8.500.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,071 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025

Tekfen Holding (TKFEN)

Nakit temettü tutarı: 104.367.768,50 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,282 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025

Pergamon-Status (PSDTCL)

Nakit temettü tutarı: 10.809.516,21 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 1,456 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025