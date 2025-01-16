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ABD Bakan adayı Bessent: Trump ekonomik altın çağı başlatacak

Donald Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Trump'ın ekonomik altın çağı başlatacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2025 09:17

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2025 09:17

Donald Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Senato Finans Komitesi'ndeki onay oturumunda Trump'ın 'ekonomik altın çağı' başlatacağını söylemeyi planlıyor

Bessent, ABD'nin savunmasız tedarik zincirlerini güvence altına alması, ulusal güvenlik endişelerini gidermek için yaptırımlar uygulaması ve kritik olarak ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamamız gerektiğini söyleyecek.

Bessent ifadesinde "Ekonomiyi büyüten üretken yatırımlara, enflasyonu tetikleyen savurgan harcamalardan daha fazla öncelik verilmelidir" demeyi de planlıyor.

Senato Finans Komitesi'ndeki onay oturumunda Bessent'ın vergiler, gümrük tarifeleri, ticaret ve diğer konulardaki duruşu sorgulanacak.

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