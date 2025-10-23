ABD-Çin ticaret görüşmeleri Malezya'da devam edecek

CANLI BORSA
ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürütülen müzakerelerin yeni turunun 24-27 Ekim'de Malezya'da yapılacağı bildirildi.

23 Ekim 2025

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki Çin heyetinin, 24-27 Ekim'de Malezya'da ABD tarafı ile ekonomi ve ticaret istişareleri yürüteceği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Hı, 18 Ekim'de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video konferansla görüşmüş, görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret istişarelerinin yeni turunun en kısa zamanda yapılması konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

Çin'in açıklamasında, görüşmenin yerine ve tarihine dair bilgi verilmezken, ABD Hazine Bakanı Bessent'in açıklamasında müzakerelerin gelecek hafta Malezya'da yapılacağı belirtilmişti.

ABD İLE ÇİN ARASINDA TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından gümrük tarifelerini yükselterek küresel ticareti ülkesi lehine biçimlendirme politikası, Çin'in karşılık vermesiyle bir tarife restleşmesine dönüşmüştü.

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında yaşanan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Tırmanan ticari gerilimin çözümü için ABD'li ve Çinli yetkililer, 10 ve 11 Mayıs'ta müzakereler yürütmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve müzakereler sonunda gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı.

Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke heyetleri, müzakerelerin ikinci turu için 9 ve 10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Heyetler, 28 ve 29 Temmuz'da İsveç'in başkenti Stockholm'de yürüttükleri üçüncü tur müzakerelerde de tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı.

En son 14 ve 15 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'de müzakere yürüten heyetler, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde yeniden bir araya gelmek üzere mutabakata varmıştı.

