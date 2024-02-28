CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 17:03

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 17:03

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,2 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2023 genelinde ise yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

ABD ekonomisinin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımlarındaki artışların özel envanter yatırımlarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu.

Dördüncü çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise özel envanter yatırımında aşağı yönlü güncellemenin eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonlarla kısmen dengelenmesi belirleyici oldu.

Yılın dördüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıkarıldı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde de yüzde 2'lik artış kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir
Fed üyesi Bowman: Temkinli olmaya devam edeceğim Fed üyesi Bowman: Temkinli olmaya devam edeceğim 28 Şubat 2024 09:33
Brent petrol fiyatları geriledi Brent petrol fiyatları geriledi 28 Şubat 2024 09:33
Spot Bitcoin 7,4 milyar dolar çıkışı gördü Spot Bitcoin 7,4 milyar dolar çıkışı gördü 28 Şubat 2024 09:27
Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatları gerileyecek mi? Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatları gerileyecek mi? 28 Şubat 2024 09:10
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 28 Şubat 2024 13:32
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 28 Şubat 2024 10:03
API petrol stoklarında artış sürüyor API petrol stoklarında artış sürüyor 28 Şubat 2024 08:55
Küresel vergi anlaşması yürürlüğe girmekte zorlanıyor Küresel vergi anlaşması yürürlüğe girmekte zorlanıyor 28 Şubat 2024 08:53
Beklentilerin üzerinde geldi: ABD’de dayanıklı mal siparişleri azaldı Beklentilerin üzerinde geldi: ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı 27 Şubat 2024 16:49
Altın gram fiyatı 2000 TL’de tutunuyor! İslam Memiş ‘Altın geri çekilebilir’ dedi ve rakamı duyurdu Altın gram fiyatı 2000 TL'de tutunuyor! İslam Memiş ‘Altın geri çekilebilir’ dedi ve rakamı duyurdu 27 Şubat 2024 16:04
AB gaz tasarrufunu sürdürmeye hazırlanıyor AB gaz tasarrufunu sürdürmeye hazırlanıyor 27 Şubat 2024 15:52
16 yılın en üst seviyesi: Almanya’da tasarruf eğilimi arttı 16 yılın en üst seviyesi: Almanya'da tasarruf eğilimi arttı 27 Şubat 2024 12:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,56
%0,3556
BORSA
999,77
%-0,0226
ALTIN
998,88
%-0,112
DOLAR
997,04
%-0,2959
EURO
985,78
%-1,4216
BORSA
1.047,40
%4,7395
ALTIN
1.078,44
%7,8438
DOLAR
1.075,99
%7,599
EURO
1.103,74
%10,374
BORSA
1.109,51
%10,9511
ALTIN
1.088,97
%8,8974
DOLAR
1.103,11
%10,311
EURO
1.772,43
%77,2434
BORSA
1.874,49
%87,4486
ALTIN
1.668,54
%66,8538
DOLAR
1.704,60
%70,4603
EURO
BİST En Aktif Hisseler