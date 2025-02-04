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ABD gümrük vergileri hakkında öngörüler artıyor

Franklin Templeton Enstitüsü'nün baş piyasa stratejisti ve başkanı Stephen Dover, ABD gümrük vergilerinin gerçek etkisini belirlemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2025 09:17

Son Güncelleme Tarihi 04 Şubat 2025 09:17

Franklin Templeton Enstitüsü'nün baş piyasa stratejisti ve başkanı Stephen Dover'a göre, ABD gümrük vergilerinin gerçek etkisini belirlemek için henüz çok erken.

Stratejist, bu tarifelerin uzun vadeli bir politika mı yoksa Başkan Trump'ın taviz koparmak için uyguladığı bir müzakere taktiği mi olduğunun belirsiz olduğunu vurguladı.

Bu tarifelerin, ABD'de daha fazla yerli mal üretimini teşvik etmesi bekleniyor. Ancak Dover, bu tarifelerin kalıcılığına ilişkin belirsizliğin şirketlerin bilinçli sermaye yatırımı kararları almasını zorlaştırdığını da ifade etti.

Dover, Çinli politika yapıcıların ve işletmelerin, durumun daha da tırmanması halinde etkiyi hafifletmek için önlemler almasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

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