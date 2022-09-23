ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın hali hazırda petrolü Çin ve Hindistan'a "çok büyük bir iskonto" ile satmakta olduğunu, G7'nin Rus petrolüne fiyat sınırı uygulama planının bunda etkili olduğunu savundu.

The Atlantic dergisine yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'dan günde 3 milyon varil petrol alımına Aralık ayında son vereceğini hatırlatan Yellen, bunun petrolüne yeni alıcılar bulması konusunda Rusya üzerinde ek baskı yaratacağını vurguladı.

Konuşmasında, Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığını azaltma çabalarının etkisi ile enerji tedariki açısından zorlu bir kış ile karşı karşıya olduğunu da anlatan Yellen, bunun ABD'ye bulaşan bazı etkileri olabileceğini, ancak ABD'nin büyümesi üzerine potansiyel etkisini "abartmayacağını" ifade etti.