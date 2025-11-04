ABD Hazine Bakanı, Yüksek Mahkeme'nin 'tarife' duruşmasına katılacak

CANLI BORSA
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent pazartesi günü, Trump'ın tarife politikasının yasallığına ilişkin bu hafta Yüksek Mahkeme'de yapılacak duruşmada hazır bulunacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu tarife politikasını "ulusal güvenlik meselesi" olarak nitelendirdi.

Bessent, Fox News'in "Jesse Watters Primetime" programına verdiği demeçte "Duruşmaya gidip ön sıraya oturacağım ve kürsüye en yakın koltuğu alacağım" dedi. Bessent, "Bu bir ulusal güvenlik meselesi" ifadesini kullandı.

Yüksek Mahkeme'deki varlığının potansiyel bir gözdağı olarak görülüp görülmeyeceği sorulduğunda Bessent, "bunun ekonomik bir acil durum olduğunu vurgulayacağını" belirtti.

Hazine Bakanı'nın duruşmaya katılma kararı, Trump yönetiminin tarife politikasına verdiği önemi gösteriyor. Bessent'in ön sırada oturma isteği, konunun hükümet için taşıdığı kritik öneme işaret ediyor.

