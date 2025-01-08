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ABD hisse senetleri düştü

Güçlü istihdam ve hizmet verilerinin yatırımcıları Fed'in bu yıl faiz oranlarını sadece bir kez düşüreceğine dair bahse sevk etmesinin ardından ABD hisse senetlerine satış geldi, devlet tahvili getirileri yükseldi.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2025 09:03

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2025 09:11

Wall Street'in S&P 500 hisse göstergesi yüzde 1,1 düşerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 1,9 geriledi. Dow Jones Sanayi ENdeksi de yüzde 0,42 geriledi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve yarı iletken devi Nvidia, sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 6'dan fazla değer kaybederek en büyük düşüş yaşayanlar arasında yer aldı.

Devlet tahvili piyasalarında, sabit gelirli varlıklar için küresel bir gösterge olan 10 yıllık ABD Hazine getirisi 0,08 yüzde puanı artarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 4,69'a yükseldi.

Yüksek getiriler düşen fiyatlara işaret ediyor. Bu hareketler, dünyanın en büyük ekonomisinin sağlıklı olmaya devam ettiğini gösteren raporların ardından geldi ve Fed'in bu yıl içinde faiz oranlarını ne kadar düşüreceği konusunda daha fazla şüphe uyandırdı.

Franklin Templeton Fixed Income'ın baş yatırım yetkilisi Sonal Desai, "Tahvil piyasası nihayet Fed'in bir sürü likidite ve faiz indirimiyle hepimizi kurtarmayacağını kabul ediyor. Yatırımcılar verilere bakıyor ve ekonominin aslında oldukça güçlü olduğu gerçeğini yavaş yavaş özümsüyorlar" dedi.

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