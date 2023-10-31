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ABD net borçlanma tahminini düşürdü

ABD Hazinesi, cari çeyrek dönem için federal borçlanma tahminini düşürdü. Borçlanma tahmininin düşmesinde beklentilerin üzerine çıkan gelirler etkili oldu.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 08:55

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 08:55

ABD Hazine Bakanlığı Ekim-Aralık dönemi için net borçlanma tahminini Temmuz sonunda öngörülen 852 milyar dolardan 776 milyar dolara indirdi. Hazine'nin Aralık sonu nakit dengesi için tahminleri 750 milyar dolarda tutuldu.

JPMorgan, Ekim-Aralık dönemine için net borçlanmayı 800 milyar dolar olarak öngörmüştü.

Eylül ayına kadar olan mali yılda federal açık bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak 2.02 trilyon dolara ulaştı.

Hazine Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ocak-Mart dönemi için net 816 milyar dolar borçlanmayı beklediğini ve dönem sonunda 750 milyar dolar nakit bakiyesi olacağını belirtti.

Hazine'nin nakit dengesi 26 Ekim itibariyle yaklaşık 835 milyar dolar seviyesinde. 31 Temmuz'da bu rakam yaklaşık 502 milyar dolardı.

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