ABD Senatosu'ndan hükümeti açma yolunda ilk adım: Tasarı gündemde

ABD Senatosu, hükümeti yeniden açmayı ve 40 gündür süren kapanışı sona erdirmeyi amaçlayan bir tasarıyı ilerletmeyi, gündeme almayı kabul etti. Yapılan oylamada, Temsilciler Meclisi’nden geçen ve hükümeti 30 Ocak’a kadar finanse edecek yasa tasarısının yanı sıra üç yıllık bütçe paketinin eklenmesi planlandı.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2025 09:10

Senato tasarıyı nihai olarak kabul ederse, paket Temsilciler Meclisi'nden geçip Başkan Donald Trump'ın onayına sunulacak. Bu sürecin birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

Demokratlarla yapılan anlaşma kapsamında, Cumhuriyetçiler Aralık ayında Affordable Care Act kapsamındaki sübvansiyonların uzatılması için oylama yapılmasını kabul etti. Bu sübvansiyonlar, bütçe müzakerelerinde Demokratlar için öncelikli konular arasında yer alıyordu.

Tasarı ayrıca, kapanış sürecinde Trump yönetiminin gerçekleştirdiği bazı toplu işten çıkarmaları geri alacak ve Gıda Yardım Programı (SNAP) için bir yıllık finansman sağlayacak.

Anlaşma, New Hampshire senatörleri Maggie Hassan ve Jeanne Shaheen ile Maine'den bağımsız senatör Angus King tarafından sağlandı. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise tasarıya karşı oy kullandı.

