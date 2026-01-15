ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı

CANLI BORSA
ABD yönetimi, Venezuela'dan elde edilen petrolün ilk satışını 500 milyon dolar bedelle gerçekleştirdiğini duyurdu. Yetkililer, yakın zamanda yeni satışların yapılacağını belirterek, satıştan elde edilen gelirlerin, ABD hükümeti tarafından kontrol edilen ve ‘tarafsız bir bölge’ olarak nitelendirilen Katar'daki banka hesaplarında tutulduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2026 08:30

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2026 10:00

ABD yönetimi, ocak ayı başında Venezuela'ya düzenlenen askeri operasyonun ve Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından, bu ülkeden elde edilen petrolün ilk satışını yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında gerçekleştirdiğini açıkladı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde ve haftalarda yeni petrol satışlarının yapılacağını belirtti. Elde edilen gelirlerin, ABD'nin kontrolündeki ve "tarafsız bölge" niteliği taşıyan Katar'daki banka hesaplarında tutulduğu ifade edildi.

TRUMP'TAN 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan enerji şirketlerinin Venezuela'nın ağır hasar almış petrol altyapısını yeniden inşa etmek için en az 100 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlandığını söyledi. Trump, bu yatırımlarla hem ABD'de enerji fiyatlarının düşürülmesini hem de Venezuela'nın petrol üretiminin 18 ay içinde önemli ölçüde artırılmasını hedeflediğini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, Venezuela'nın petrol sektörünü ayağa kaldırmak için "benzeri görülmemiş ölçüde yatırım yapmaya istekli" şirketlerle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

PETROL DEVLERİNDEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Buna rağmen, büyük enerji şirketlerinin yöneticileri daha temkinli bir tutum sergiliyor. ExxonMobil CEO'su Darren Woods, yasal ve ticari çerçeve netleşmeden Venezuela'nın şu anda "yatırılamaz" bir ülke olduğunu söyledi. Woods, geçmişte şirket varlıklarına el konulmasının, yeni yatırımlar için ciddi hukuki güvenceler gerektirdiğini vurguladı.

Bu süreçte Venezuela petrolünün piyasalara, Kanada gibi rakip üreticilere göre daha düşük fiyatlarla sunulduğu belirtiliyor. Elde edilen gelirin bir kısmının Venezuela'nın sağlık sistemini güçlendirmek için kullanılacağı, ancak harcamalar üzerinde karar yetkisinin tamamen ABD yönetiminde olacağı ifade ediliyor.

