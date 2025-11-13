CANLI BORSA
ABD'de 1 sent tedavülden kaldırıldı

ABD'de 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan en küçük madeni para 1 sentin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu.

ABD Darphanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın (penny) üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Darphanenin açıklamasında kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin etkili olduğu kaydedildi.

ABD Darphanesinin 1792'de kurulmasının ardından basılan ilk madeni paralardan 1 sent, 230 yılı aşkın süredir dolaşımdaydı.

