ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 209 bine geriledi

ABD işsizlik maaşı başvuruları haftalık bazda 1.000 kişilik düşüşle 209 bin seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2026 17:04

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2026 17:06

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ocak ile biten haftada 1.000 kişi azalarak 209 bine geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın perşembe günü yayımladığı rapora göre, 4 haftalık ortalama ise önceki haftanın revize edilmiş verisine kıyasla 2.250 artışla 206 bin 250 seviyesine yükseldi.

SİGORTALI İŞSİZLİK ORANI 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Sigortalı işsiz sayısı ise bir önceki haftanın revize edilmiş verilerine göre 38 bin kişi azalarak 1 milyon 827 bine düştü. Bu seviye, 21 Eylül 2024'ten bu yana görülen en düşük düzey olarak kaydedildi.

Sigortalı işsizliğin 4 haftalık ortalaması da 7.250 kişilik düşüşle 1 milyon 867 bin 500'e gerileyerek iş gücü piyasasında toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ALAN DARALDI

Öte yandan, iş gücü piyasasına ilişkin son veriler, istihdam cephesindeki gücün korunduğuna işaret ederken, bu görünümün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentileri sınırlıyor. Önümüzdeki dönemde açıklanacak ücret artışları, tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olmaya devam edecek.

