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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Temmuz ile biten haftada 249 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 16:13

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi artarak 249 bine çıktı.

İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 236 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 235 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 artışla 238 bine yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 20 Temmuz ile biten haftada 33 bin kişi azalarak 1 milyon 877 bine çıktı.

Analistler, diğer temel göstergelerle birlikte işsizlik maaşı başvurularında yaşanan artışın iş gücü piyasasındaki yumuşamanın sürdüğünü gösterdiğini ve bunun da ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında politika faizini düşürebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

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