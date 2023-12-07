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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Aralık ile biten haftada 220 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 07 Aralık 2023 17:19

Son Güncelleme Tarihi 07 Aralık 2023 17:19

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. İlgili verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artışla 220 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının sayısının 222 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 218 binden 219 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 500 artarak 220 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 25 Kasım ile biten haftada 64 bin kişi azalarak 1 milyon 861 bine geriledi.

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