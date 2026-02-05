CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ocak ile biten haftada 231 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2026 16:54

ABD işsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artışla 231 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 212 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 209 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 bin artışla 212 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Ocak ile biten haftada 25 bin artarak 1 milyon 844 bine yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi 04 Şubat 2026 16:48
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı 04 Şubat 2026 16:46
ABD’de özel sektör istihdamı arttı ABD'de özel sektör istihdamı arttı 04 Şubat 2026 16:27
Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde 04 Şubat 2026 15:36
Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde! Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde! 04 Şubat 2026 15:32
Avro Bölgesi’nde enflasyon geriledi Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi 04 Şubat 2026 15:24
Piyasalarda gözler ABD’nin istihdam verilerinde Piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerinde 04 Şubat 2026 09:05
Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda! Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor: Risk algısı yeniden ön planda! 04 Şubat 2026 08:50
BofA: Altın ve gümüşte dalgalanma sürecek BofA: Altın ve gümüşte dalgalanma sürecek 04 Şubat 2026 08:47
Goldman Sachs: Altında yukarı yönlü riskler güçleniyor Goldman Sachs: Altında yukarı yönlü riskler güçleniyor 04 Şubat 2026 08:38
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 345 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 7 milyon 345 bin liraya çıktı 03 Şubat 2026 16:53
Çin’de emtia piyasalarına sıkılaşma Çin’de emtia piyasalarına sıkılaşma 03 Şubat 2026 16:28
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.704,4300 Değişim 303,45 Son veri saati:
Düşük 13674,4 Yüksek 13977,85
Açılış
43,5451 Değişim 0,1123 Son veri saati:
Düşük 43,4298 Yüksek 43,5421
Açılış
51,5496 Değişim 0,2508 Son veri saati:
Düşük 51,2969 Yüksek 51,5477
Açılış
6.779,5150 Değişim 324,209 Son veri saati:
Düşük 6706,712 Yüksek 7030,921
Açılış
107,8548 Değişim 23,5450 Son veri saati:
Düşük 103,0594 Yüksek 126,6044
Açılış
BİST En Aktif Hisseler