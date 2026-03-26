ABD'de işsizlik maaşı başvuruları belli oldu

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada 210 bine çıkmasına karşın beklentilerin biraz altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi artarak 210 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 211 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 205 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 250 azalarak 210 bin 500'e geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 14 Mart ile biten haftada 32 bin azalışla 1 milyon 819 bine indi.