Morgan Stanley savaş ortamını değerlendirdi

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından güçlenen dolar, hem güvenli liman niteliği hem de dünyanın en büyük enerji üreticisi olan ülkenin para birimi olmasının sağladığı avantajlardan yararlandı.

Doları takip eden bir endeks, çatışmanın başlamasından bu yana %2 artış göstererek pazartesi günü Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı dönemde, Avrupa ve Japonya'nın Orta Doğu'dan gelen enerji akışına bağımlılığı nedeniyle euro ve yen %2'den fazla değer kaybetti.

David Adams liderliğindeki strateji ekibi, çarşamba günü yayımladıkları notta şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu seviyedeki bir yükseliş muhtemelen bir 'boğa tuzağı' olabilir; yani fiyat hareketi yatırımcıları çekerken aniden tersine dönebilir. Piyasa, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon riskini yansıtsa da büyüme üzerindeki olumsuz etkileri henüz tam olarak fiyatlamadı."

Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu'nun en son verileri, yatırımcıların 17 Mart ile biten haftada dolara karşı net alım pozisyonuna geçtiğini gösteriyor; bu, bu yıl ilk kez yaşanan bir durum.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini artırarak, yatırımcıları Avrupa'da faiz artırımı beklentisi fiyatlamaya yöneltti. Oysa savaş öncesinde piyasa faiz indirimi beklentisine sahipti.

Morgan Stanley stratejistleri ekliyor: "Enflasyon ve büyüme arasındaki etkileşim, merkez bankaları için karmaşık bir denklem oluşturuyor ve alınacak politika kararları bu dengeye bağlı olarak farklılık gösterebilir."

Banka, Federal Reserve'in muhtemelen "geçici enflasyon şokunu" göz ardı ederek büyümeye odaklanacağını ve bu yıl iki faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Avrupa Merkez Bankası içinse stratejistler, enflasyona yanıt olarak yarım puanlık faiz artırımı bekliyor.

Stratejistler, "Faiz oranlarının hem mutlak seviyeleri hem de piyasa beklentilerine göre dolara karşı değişmesi oldukça olası" değerlendirmesini yaptı.

Morgan Stanley, Citadel Securities'in bu hafta başında dile getirdiği ve yatırımcıların dikkatini enflasyon şokundan küresel ekonomik büyüme üzerindeki etkisine kaydırdıkları yönündeki görüşlerini de destekliyor.