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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi

ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 12 Nisan 2024 16:30

Son Güncelleme Tarihi 12 Nisan 2024 16:30

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi ithalat fiyat endeksinin bu dönemde şubatta olduğu gibi aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Endeks, martta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,4 artış gösterdi.

İhracat fiyat endeksi ise martta aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Beklentilere paralel artış kaydeden endeks, şubat ayında yüzde 0,7 yükselmişti.

İhracat fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,4 geriledi.

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