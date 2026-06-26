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ABD'de mal ticareti açığı mayısta arttı

ABD'de mal ticareti açığı, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 27,4 artarak 105,8 milyar dolara çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2026 17:04

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stoklarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 27,4 artışla 105,8 milyar dolara yükseldi.

Bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaşan mal ticaret açığına dair piyasa beklentisi bu dönemde 85 milyar dolar olması yönündeydi. Söz konusu açık nisan ayında 83 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı mayısta 11,8 milyar dolar azalışla 207,7 milyar dolara gerilerken mal ithalatı 10,9 milyar dolar artışla 313,4 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde toptan satış stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 0,3 artarak 944 milyar dolara ulaştı.

Perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,6 yükselerek 832,2 milyar dolar oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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