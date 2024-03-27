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ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'nin altında kaldı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,93'e inerken, mortgage başvuruları yüzde 0,7 düştü.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 16:43

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 16:43

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 22 Mart ile sona eren haftaya ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 0,2 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 2'lik azalış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,97'den yüzde 6,93'e indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,49'dan yüzde 6,46'ya geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage başvuru faaliyetinin biraz daha düşük kredi oranlarına rağmen geçen hafta sessiz kaldığını ifade etti.

Daha düşük oranların ek stokların serbest kalmasına yardımcı olacağına işaret eden Kan, ancak oranların yıl sonuna kadar yüzde 6'ya doğru gideceğini tahmin ettikleri için bunun kademeli olarak gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

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