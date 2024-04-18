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ABD'de sektörel genişleme nisanda sürdü

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, nisanda 15,5'e yükseldi ve art arda üçüncü ayda pozitif değer alarak sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret etti.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 16:55

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 16:55

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, nisan ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, endeks nisanda geçen aya göre yaklaşık 12 puan artışla 15,5 puana ulaştı.

Nisan 2022'den bu yana en yüksek değerini alan endekse dair piyasa beklentisi 1,5 olması yönündeydi.

Sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret eden endeks, martta 3,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, nisanda 7 puan artarak 12,2 oldu ve üst üste ikinci kez pozitif değer aldı. Sevkiyat endeksi ise aynı dönemde yaklaşık 8 puan artışla 19,1'e çıktı.

İstihdam endeksi ise nisanda 1 puan azalışla eksi 10,7'ye inerken, son 14 aydaki 12'nci negatif değerini kaydetti.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

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