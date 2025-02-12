ABD'de TÜFE beklentileri aştı

Piyasaların merakla beklediği ABD Ocak ayı enflasyon verisi açıklandı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi piyasalarda kısa süreli dalgalanma yaşattı.

ABD'de enflasyon Ocak ayında aylık yüzde 0.5 arttı. Beklentiler yüzde 0.3 artmasıydı, geçen ayki veri de yüzde 0.4'tü. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 3'e yükseldi. Beklenti yüzde 2.9, geçen ayki de yüzde 2.9 olarak gelmişti.

ABD'de Ocak'ta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0.4 oldu. Beklenti yüzde 0.3, önceki yüzde 0.2 olmuştu. Ocak'ta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Beklenti yüzde 3.1, önceki ise yüzde 3.2 olarak gerçekleşmişti.

Piyasa işlemcileri bir sonraki Fed faiz indirimi beklentilerini Eylül'den Aralık'a öteledi.