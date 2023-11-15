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ABD'de üretici enflasyonu hız kesti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2023 17:24

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2023 17:24

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydeden verinin bu dönemde yüzde 0,1 artması bekleniyordu. ÜFE, eylülde yüzde 0,4 artmıştı.

Üretici fiyatları, ekimde yıllık bazda ise yüzde 1,3 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen üretici enflasyonunun ekimde yıllık bazda yüzde 1,9 olması öngörülüyordu. ÜFE, eylülde yıllık bazda yüzde 2,2'lik artış kaydetmişti.

ÇEKİRDEK ÜFE AYLIK BAZDA DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Beklentilerin altında gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artması tahmin ediliyordu. Çekirdek enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 olmuştu.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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