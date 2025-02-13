CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2025 16:46

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2025 17:11

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi.

Bu dönemde yüzde 0,3 artması beklenen ÜFE, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,5 yükseliş kaydetmişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ocakta yüzde 3,5 oldu.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun ocakta yıllık bazda yüzde 3,2 olması yönündeydi. ÜFE, Aralık 2024'te de yıllık bazda yüzde 3,5 yükselmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,6 arttı.

Aylık bazda piyasa beklentisine paralel gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 3,3 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek ÜFE, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,7 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

İlginizi Çekebilir
Alman borsasında DAX 40 Endeksi 15 kez rekor kırdı Alman borsasında DAX 40 Endeksi 15 kez rekor kırdı 12 Şubat 2025 13:48
Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! Altın fiyatları rallisinde yeni rekorlar! 12 Şubat 2025 12:45
Rus rublesi ve Moskova Borsası, Ukrayna savaşına yönelik beklentilerle değer kazanıyor Rus rublesi ve Moskova Borsası, Ukrayna savaşına yönelik beklentilerle değer kazanıyor 12 Şubat 2025 10:38
Brent petrolde düşüş sınırlı kaldı Brent petrolde düşüş sınırlı kaldı 12 Şubat 2025 10:13
BOJ: Japonya’da gıda enflasyonunun geçici olmaması riski var BOJ: Japonya'da gıda enflasyonunun geçici olmaması riski var 12 Şubat 2025 09:18
ABD’de elektrik kullanımının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor ABD'de elektrik kullanımının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor 12 Şubat 2025 09:15
EIA 2025 yılı için ABD petrol üretim tahminini yükseltti EIA 2025 yılı için ABD petrol üretim tahminini yükseltti 12 Şubat 2025 09:12
Ons altın Powell’ın açıklamaları sonrasında geriledi Ons altın Powell'ın açıklamaları sonrasında geriledi 12 Şubat 2025 09:08
Hazine bono ihalesiyle yaklaşık 21,2 milyar lira borçlandı Hazine bono ihalesiyle yaklaşık 21,2 milyar lira borçlandı 11 Şubat 2025 15:45
Trump’ın başlattığı ticaret savaşı küresel emtia ve enerji piyasalarında dalgalanmalar oluşturuyor Trump'ın başlattığı ticaret savaşı küresel emtia ve enerji piyasalarında dalgalanmalar oluşturuyor 11 Şubat 2025 11:11
Brent petrolün fiyatı arz endişesi ile yükseldi Brent petrolün fiyatı arz endişesi ile yükseldi 11 Şubat 2025 09:59
Çinli şirketler için bir rekor temettü ödemesi yılı daha olabilir Çinli şirketler için bir rekor temettü ödemesi yılı daha olabilir 11 Şubat 2025 09:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler