ABD'de uygun fiyatlı konutları koruyan program durduruldu

Associated Press'in (AP) elde ettiği belgelere göre Yeşil ve Dayanıklı Yenileme Programı (GRRP), Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) talimatıyla sonlandırıldı.

Programın yönetildiği ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı (HUD) bünyesindeki yetkililer, söz konusu programın kapatılması talimatını doğruladı.

GRRP'nin durdurulması kapsamında, çoğu eski ve acil onarıma muhtaç yüz binlerce düşük kiralı dairenin, yoksul Amerikalıların elinden alınabileceği aktarıldı.

"PROJELER DAHA PAHALI HALE GELECEK"

American Community Developers Inc. Başkan Yardımcısı Mike Essian, programın durdurulmasıyla fon kesintilerinin "zaten finanse edilmesi zor" projeleri başarısızlığa uğratacağını ileri sürdü.

1960'larda inşa edilen 170 daireli Smith Tower Apartmanlarının fon kesintisinden olası etkilenmesine dair konuşan "Housing Development Center" kuruluşundan Travis Phillips, projelerin daha pahalı hale geleceğini bildirdi.

Phillips, "Bu fonlar yeniden sağlanmazsa bu boşluğu doldurmak için kesinlikle başka fonlar arayacağız. Gerçek şu ki bu zaman alacak ve kaçınılmaz olarak projeleri daha pahalı hale getirecek." dedi.

UYGUN FİYATLI KONUTLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2022'de ABD Kongresi'nden geçen GRRP'nin sahip olduğu 1 milyar doları aşan finansman, uygun fiyatlı konutların sürdürülebilirliği ve yaşanabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

GRRP hibe ve kredileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin onarılması, akan çatıları, eskiyen izolasyon ve pencerelerin tamiri ve su baskınına karşı tedbirleri kapsıyor.

DOGE, "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuş ve başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.