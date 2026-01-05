ABD’de yeni araç satışları 2025’te arttı

CANLI BORSA
ABD’de yeni otomobil satışları 2025 yılında yaklaşık yüzde 2 artarak 16 milyon adet seviyesine ulaştı.

05 Ocak 2026

Analistlere göre tedarik zinciri sorunları, öngörülemeyen gümrük tarifeleri ve 7.500 dolarlık elektrikli araç vergi kredisinin kaldırılmasıyla şekillenen zorlu bir yıla rağmen satışlar direnç gösterdi. Bazı tüketiciler, düzenlemelerin fiyatları daha da yükselteceği endişesiyle bayilere yöneldi.

2025'te talebin ana sürükleyicisi benzinli kamyonetler, SUV'lar ve hibrit modeller oldu. Elektrikli araç pazarı ise en dalgalı alan olarak öne çıktı. Elektrikli araçların perakende satışlardaki payının aralık ayında yüzde 6,6'ya gerilemesi, önceki yılki yüzde 11,2 seviyesinin oldukça altında kaldı. GM, Ford ve Stellantis 2025'te önemli elektrikli araç projelerini iptal etti; Ford, iptaller nedeniyle 19,5 milyar dolarlık etki açıklarken GM 1,6 milyar dolarlık bir maliyet kaydetti.

Analistler 2026 görünümü konusunda ikiye bölünmüş durumda. Cox Automotive satışların yüzde 2,4 düşmesini beklerken, Edmunds satışların yatay ya da hafif düşük seyredeceğini öngörüyor. Daha düşük faiz oranları ve vadesi dolan kiralamaların ise yıl ilerledikçe talebi destekleyebileceği belirtiliyor.

