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ABD'li bankalar bilançolarını açıklamaya başladı

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in net karı yılın ilk çeyreğinde artarken, Citigroup ile Wells Fargo'nun net karı düştü.

Oluşturma Tarihi 12 Nisan 2024 16:26

Son Güncelleme Tarihi 12 Nisan 2024 16:26

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup, 2024'ün birinci çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artışla 41,9 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 38,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın birinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 13,4 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase, 2023'ün ilk çeyreğinde 12,6 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da ilk çeyrekte 4,44 dolara ulaştı. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 4,10 dolar seviyesindeydi.

SAVAŞLAR, ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI RİSKLERİ KONUSUNDA UYARI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, birçok ekonomik göstergenin olumlu olmaya devam ettiğini ancak ileriye bakıldığında bir dizi önemli belirsiz güce karşı tetikte olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Küresel manzaranın rahatsız edici olduğunu belirten Dimon, şu ifadeleri kullandı:

"Korkunç savaşlar ve şiddet acılara yol açmaya devam ediyor ve jeopolitik gerilimler artıyor. Devam etmesi muhtemel çok sayıda kalıcı enflasyonist baskı var gibi görünüyor ve son olarak, niceliksel sıkılaştırmanın bu ölçekteki tam etkisini hiçbir zaman gerçek anlamda deneyimlemedik. Bu faktörlerin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz ancak sürekli olarak müşterilerin yanında olabilmemizi sağlamak için Bankayı çok çeşitli potansiyel ortamlara hazırlamalıyız."

WELLS FARGO'NUN NET KARI YÜZDE 7 AZALDI

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geliri yılın birinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 20,9 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yıl ilk çeyrekte 20,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın birinci çeyreğindeki net karı ise 2023'ün aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7 azalışla 4,6 milyar dolara indi. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 5 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ilk çeyreğinde 1,20 dolara düştü. Bankanın hisse başına karı, 2023'ün aynı döneminde 1,23 dolar seviyesindeydi.

CİTİ'NİN NET KARI YÜZDE 27 DÜŞTÜ

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 21,1 milyar dolara geriledi. Kurum geçen yıl birinci çeyrekte 21,4 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Bankanın yılın birinci çeyreğindeki net karı da geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 27 azalışla 3,4 milyar dolara indi. Citi, 2023'ün ilk çeyreğinde 4,6 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun geçen yıl ilk çeyrekte hisse başına 2,19 dolar olan karı, bu yıl aynı dönemde 1,58 dolara düştü.

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