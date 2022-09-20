ABD'nin 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri Fed'in yarın sona erecek FOMC toplantısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ile 2007 yılından bu yana ilk kez yüzde 4 sınırına geldi.

3,2 PUANLIK ARTIŞ 1994'TEN BU YANA GÖRÜLEN EN HIZLI ARTIŞ GÖSTERGESİ

2 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi dün yüzde 3,9465'i gördü ve günü yüzde 3,9431 seviyesinden tamamladı. Bu tahvilin getirisi 2021 yılı sonunda yüzde 0,7320 seviyesindeydi. Yıl başından bu yana görülen 3,2 puanlık artış 1994'ten bu yana görülen en hızlı artış olarak kayıtlara geçti.

96 ekonomistin katılımı ile yapılan anket ile, Fed'in faizi yarın 75 baz puan artırmasının beklendiğini ortaya koydu. Katılımcıların 2'si 100 baz puan artırım tahmin etti.