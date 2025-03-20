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ABD'nin cari açığı son çeyrekte daraldı

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2 daralarak 303,9 milyar dolara geriledi.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2025 16:35

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2025 16:35

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 daralarak 303,9 milyar dolara indi.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 330 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin cari açığı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 310,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,1 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,2 seviyesindeydi.

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