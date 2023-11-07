ABD'nin dış ticaret açığı eylülde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 yükselerek 61,5 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 59,9 milyar dolar olacağı yönündeydi. Eylülde beklentinin üzerinde gerçekleşen dış ticaret açığı, ağustosta 58,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin ihracatı eylülde yüzde 2,2 artışla 261,1 milyar dolara çıkarken, Ağustos 2022'den bu yana en yüksek değere ulaşıldı.

ABD'nin ithalatı da yüzde 2,7 yükselerek 322,7 milyar dolar olurken, söz konusu veride 7 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi.

ÇİN İLE 24,1 MİLYAR DOLAR AÇIK VERİLDİ

Ülkenin Japonya ile ticaret açığı eylülde 6,9 milyar dolara, Vietnam ile açığı da 9,4 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Çin (24,1 milyar dolar), Avrupa Birliği (16,8 milyar dolar), Meksika (12,2 milyar dolar), Almanya (6,3 milyar dolar), İrlanda (6,2 milyar dolar), Kanada (5,9 milyar dolar), Tayvan (5 milyar dolar), Güney Kore (4,5 milyar dolar), Hindistan (3,9 milyar dolar), İtalya (2,9 milyar dolar), İsviçre (2,1 milyar dolar), Malezya (1,9 milyar dolar), Fransa (900 milyon dolar), İsrail (600 milyon dolar) ve Brezilya (300 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (4,8 milyar dolar), Hollanda (3,2 milyar dolar), Hong Kong (2,7 milyar dolar), Avustralya (1,6 milyar dolar), Belçika (1,2 milyar dolar), Singapur (700 milyon dolar) İngiltere (500 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar) oldu.