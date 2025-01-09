ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon varil azalışla 414 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 200 bin varil artışla 393 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 6 milyon 300 bin varil artışla 237 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti. ABD'nin günlük ham petrol üretimi 28 Aralık-3 Ocak haftasında 1000 varil azalarak 14 milyon 10 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 497 bin varil azalışla 6 milyon 428 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 776 bin varil azalışla 3 milyon 78 bin varil oldu.

EIA'nın Aralık 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 520 bin varil olması bekleniyor.