ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon varil azalışla 411 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 200 bin varil artışla 394 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artışla 245 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 11-17 Ocak haftasında 4 bin varil azalarak 13 milyon 477 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 621 bin varil artışla 6 milyon 745 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 437 bin varil artışla 4 milyon 515 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 550 bin varil olması bekleniyor.