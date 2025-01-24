CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon varil azaldı.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2025 09:19

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2025 09:20

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon varil azalışla 411 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 200 bin varil artışla 394 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artışla 245 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 11-17 Ocak haftasında 4 bin varil azalarak 13 milyon 477 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 621 bin varil artışla 6 milyon 745 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 437 bin varil artışla 4 milyon 515 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 550 bin varil olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı 22 Ocak 2025 09:15
Çin: Ticaret savaşının kazananı olmaz Çin: Ticaret savaşının kazananı olmaz 22 Ocak 2025 09:12
İngiltere’de ücret artışları son 4 yılın en düşüğünde İngiltere'de ücret artışları son 4 yılın en düşüğünde 22 Ocak 2025 09:10
Malezya’da tüketici fiyat artış hızı yavaşladı Malezya'da tüketici fiyat artış hızı yavaşladı 22 Ocak 2025 09:07
AB: Avrupa’nın ekonomik ağırlığı var AB: Avrupa'nın ekonomik ağırlığı var 22 Ocak 2025 09:05
Çin’de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı Çin'de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı 21 Ocak 2025 16:25
Hazine iki ihalede 34,3 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 34,3 milyar lira borçlandı 21 Ocak 2025 15:52
Rus rublesi değer kazanıyor Rus rublesi değer kazanıyor 21 Ocak 2025 13:02
Dünya Ekonomik Forumu’nun toplantıları başladı Dünya Ekonomik Forumu'nun toplantıları başladı 21 Ocak 2025 11:30
Brent petrolde Trump dönemi etkisi yaşanıyor Brent petrolde Trump dönemi etkisi yaşanıyor 21 Ocak 2025 10:00
IEA: Küresel gaz dengesindeki kırılganlık sürüyor IEA: Küresel gaz dengesindeki kırılganlık sürüyor 21 Ocak 2025 09:45
ECB üyesi Vujcic: Faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentileri makul ECB üyesi Vujcic: Faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentileri makul 21 Ocak 2025 09:20
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler