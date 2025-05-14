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Alman hükümeti: Tarife belirsizliği küresel ticareti, üretimi ve yatırımları etkiliyor

Almanya'da yeni hükümet, ABD’nin tarife belirsizliğinin küresel ticareti, üretimi ve yatırımları olumsuz etkilediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2025 16:41

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2025 09:04

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, ekonominin ilk çeyrekte özel tüketim, yatırım ve 2 Nisan'da açıklanan ABD gümrük tarifeleri öncesi artan ihracatla yüzde 0,2 büyüdüğü ve özellikle ihracata yönelik imalat sektöründe iş beklentilerinin düşük kalmaya devam etmesi nedeniyle yılın diğer çeyreklerinde ekonomide yavaşlamanın muhtemel olduğu aktarıldı.

Raporda, "İş dünyası beklentilerine ilişkin mevcut anketler, açıklanan ve kısmen geçici olarak askıya alınan ABD gümrük vergisi artışları göz önüne alındığında, hem sanayi hem de hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerinde yeni bir gerilemeye işaret etmektedir. Bu çerçevede, yılın geri kalanında ekonomide yeni yavaşlama göz ardı edilemez." değerlendirmesi yer aldı.

ABD'nin gümrük tarifeleri konusundaki belirsiz politikasının etkisiyle ticaret ve ekonomik faaliyetlerdeki belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğinin ifade edildiği raporda, "Bu durum, küresel ticaret üzerindeki doğrudan etkilere ek olarak, gelecekte küresel üretim ve yatırım faaliyetleri üzerinde de olumsuz yansımalara yol açabilir." denildi.

EKONOMİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR

Bu arada, tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya, son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisiydi. Almanya'da hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşir ve Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak. Öte yandan, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 büyüyerek, resesyona girmekten kurtulmuştu.

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