Almanya seçimlerinin ardından Avrupa vadeli endeksleri artıda

Wall Street vadeli endekslerinin Nvidia mali sonuçları ve çekirdek PCE verisi öncesinde yükselmeleri de Avrupa'ya moral verdi.

FDAX %1,06 yükselirken, EUROSTOXX 50 vadeli endeksi %0,47 ve FTSE 100 vadeli endeksi %0,1 arttı.

Almanya'nın yeni muhafazakar lideri Friedrich Merz'in hala bir koalisyon hükümeti kurması gerekiyor ve bunun bir mi yoksa iki ortaktan mı oluşacağı henüz belli değil.

Belirsizlik, Avrupa Birliği liderlerinin Ukrayna'ya ek destek ve Avrupa'nın savunma ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını görüşmek üzere 6 Mart'ta olağanüstü bir zirve düzenlemeye hazırlandığı bir döneme denk geliyor.