Almanya ve Fransa, enflasyon karşısında ekonomiyi birlikte destekleyecekler

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner yaptığı açıklamada, "Fransa ve Almanya bugünkü AB maliye bakanları toplantısında birlikte hareket edecekler. Yaptığımız görüşme, sadece burada değil her zaman omuz omuza durduğumuzun işareti" dedi.

"GÖREVİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELE ETMEK"

ECB'nin faiz artırım kararını da değerlendiren Lindner, "Maliye bakanları olarak biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. ECB enflasyon ile mücadele konusunda güçlü bir sinyal verdi. Bizim görevimiz de mali politikanın tüm kaynakların kullanarak enflasyonla mücadele etmek" diye konuştu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de "Yüksek fiyatlar karşısında hane halklarımızı koruyacağız. Aynı şeyi yüksek enerji ve elektrik fiyatlarının vurduğu özel sektörden şirketler için de yapacağız" dedi.