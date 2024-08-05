CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Almanya'da hizmet sektörü hız kaybetti

Almanya'da hizmet sektöründe ticari faaliyetlerin büyümesi temmuz ayında yavaşladı.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 15:56

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 15:58

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Almanya'da temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da hizmet sektöründeki toparlanma üçüncü çeyreğin başında ivme kaybetti.

Haziranda 53,1 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI temmuzda 52,5'e düştü. Böylece, Almanya'da hizmet sektörü PMI son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Almanya'daki hizmet sektörü genelinde ticari faaliyet büyümesi hazirandan sonra temmuz ayında da yavaşlamış oldu.

Haziranda 50,4 seviyesinde olan Almanya Bileşik PMI ise temmuzda 49,1'e geriledi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

İlginizi Çekebilir
Wall Street Fed’den agresif faiz indirimi bekliyor Wall Street Fed'den agresif faiz indirimi bekliyor 05 Ağustos 2024 08:52
Japonya’da hizmet sektörü büyümeye geri döndü Japonya'da hizmet sektörü büyümeye geri döndü 05 Ağustos 2024 08:50
Fed üyesi Goolsbee: Fed istikrarlı hareket etmeli Fed üyesi Goolsbee: Fed istikrarlı hareket etmeli 05 Ağustos 2024 08:48
Nikkei endeksi 1987’den bu yana en kötü kaybını yaşıyor Nikkei endeksi 1987'den bu yana en kötü kaybını yaşıyor 05 Ağustos 2024 08:46
Hazine haftaya bir ihale düzenleyecek Hazine haftaya bir ihale düzenleyecek 04 Ağustos 2024 14:11
ABD verisi Wall Street’te Fed beklentilerini değiştirdi ABD verisi Wall Street’te Fed beklentilerini değiştirdi 04 Ağustos 2024 09:36
Merkez bankaları temmuz ayını hareketli geçirdi Merkez bankaları temmuz ayını hareketli geçirdi 03 Ağustos 2024 11:31
ABD’de artan resesyon endişesi piyasaları sarstı ABD'de artan resesyon endişesi piyasaları sarstı 03 Ağustos 2024 11:27
Altın fiyatları kar satışlarıyla düştü! 3 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları kar satışlarıyla düştü! 3 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? 03 Ağustos 2024 10:59
ABD istihdam verisi piyasalarda nasıl fiyatlandı? ABD istihdam verisi piyasalarda nasıl fiyatlandı? 03 Ağustos 2024 08:57
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı 02 Ağustos 2024 16:19
Ek TL depo alım ihalesine 21 milyar liralık teklif geldi Ek TL depo alım ihalesine 21 milyar liralık teklif geldi 02 Ağustos 2024 16:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler