CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da istihdam 32 yılın zirvesinde

Almanya'da istihdam 32 yılın zirvesinde

Almanya'da toplam istihdam, Eylül 2023'te 46 milyona ulaşarak 32 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 14:42

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 14:42

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, eylülde ülkede istihdam, ağustosa göre 247 bin arttı.

Ülkede toplam istihdam eylülde 46 milyon kişiye yükselirken, böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu. Ayrıca yeni zirve, Kasım 2022'de görülen rekor istihdam oranını yüzde 0,3 aştı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hesaplama yöntemine göre, Eylül 2022'de yüzde 2,9 olan ülkedeki işsizlik, bu yılın aynı döneminde yüzde 3'e yükseldi. İşsiz sayısı Eylül 2022'ye kıyasla 48 bin kişi (yüzde 3,7) artarak 1,34 milyona ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Brent petrol Fed öncesi durağan seyrediyor Brent petrol Fed öncesi durağan seyrediyor 01 Kasım 2023 10:16
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Powell faiz silahını çekecek mi? İşte Fed’in şifresi: Kasım Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Powell faiz silahını çekecek mi? İşte Fed'in şifresi: Kasım Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? 01 Kasım 2023 15:59
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 02 Kasım 2023 10:05
API petrol stokları artış gösterdi API petrol stokları artış gösterdi 01 Kasım 2023 08:56
Bundesbank Başkanı: Sıkı para politikamız işe yarıyor Bundesbank Başkanı: Sıkı para politikamız işe yarıyor 01 Kasım 2023 08:55
ECB üyesi: Faiz artırımlarının etkisinin ekonomiye yansıması için sabır gerekli ECB üyesi: Faiz artırımlarının etkisinin ekonomiye yansıması için sabır gerekli 01 Kasım 2023 08:52
Japonya’dan enflasyonla mücadele için harcama kararı Japonya'dan enflasyonla mücadele için harcama kararı 01 Kasım 2023 08:41
Çin’de imalat sektörü daraldı Çin'de imalat sektörü daraldı 01 Kasım 2023 08:39
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Keskin düşüş gerekli ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Keskin düşüş gerekli 01 Kasım 2023 08:48
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi 31 Ekim 2023 17:00
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 01 Kasım 2023 13:42
ECB’nin enflasyon tahminleri düşebilir ECB'nin enflasyon tahminleri düşebilir 31 Ekim 2023 16:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.014,42
%1,4418
BORSA
1.003,00
%0,3002
DOLAR
1.002,76
%0,2758
ALTIN
998,33
%-0,1667
EURO
1.028,57
%2,8573
BORSA
1.009,06
%0,906
DOLAR
985,59
%-1,4414
ALTIN
1.008,42
%0,8418
EURO
916,28
%-8,3722
BORSA
1.038,39
%3,8391
DOLAR
1.086,20
%8,6201
ALTIN
1.041,74
%4,1739
EURO
1.883,54
%88,3537
BORSA
1.516,69
%51,6689
DOLAR
1.809,24
%80,9243
ALTIN
1.618,04
%61,8044
EURO
BİST En Aktif Hisseler